A pochi giorni dalla notte di Halloween in Lombardia scarseggiano le zucche. Colpa del clima anomalo che ha provocato un calo del 30 per cento della produzione di zucche a livello regionale nel 2019, secondo le stime realizzate dalla Coldiretti. La carenza in Lombardia non è ugualmente grave in tutte le province. La riduzione va dal meno 10 per cento della provincia di Pavia, al meno 40 per cento in meno nel Cremonese fino a punte del 70 per cento di calo in alcune aree del Mantovano, quelle più colpite colpite dalle grandinate estive.

Caldo record e grandinate: scarseggiano le zucche a pochi giorni da Halloween

"A ridurre la disponibilità di prodotto – spiega la Coldiretti Lombardia – sono state le bizze del tempo. In particolare, nella nostra regione, prima un maggio freddo e piovoso, poi un’estate con bolle di calore e grandinate hanno ostacolato lo sviluppo delle piantine e la formazione del frutto. A livello italiano, invece, gli sbalzi termici e il caldo record tagliano del 10 per cento la produzione di zucche per Halloween, per un raccolto 2019 stimato in 36 milioni di chili. Complessivamente in Italia sono circa 2000 gli ettari coltivati, divisi soprattutto tra Lombardia, che si conferma la prima regione, l’Emilia Romagna e il Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana.

Il prezzo medio va da 1,50 a 2 euro

In questo periodo dell'anno, tra chi lo compra per cucinare e chi per intagliarlo in vista di Halloween, si registra una corsa all’acquisto dell'ortaggio, con il prezzo medio al consumo sul territorio nazionale che quest’anno va da 1,50 a 2 euro, mentre ai produttori agricoli vengono pagate fra 30 e 60 centesimi al chilo. Si tratta per la quasi totalità di prodotti destinati al consumo alimentare anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da “competizione”, spiega Coldiretti, con esemplari che possono arrivare anche oltre i 900 chili di peso.