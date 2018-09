in foto: Calcutta all’Arena di Verona

Dopo il sold out della prima data milanese, Calcutta ha annunciato un nuovo concerto a Milano. Si terrà domenica 20 gennaio, sempre al Mediolanum Forum di Assago che, il 21 gennaio, ospiterà anche l'altra tappa milanese del cantante di Latina, andata esaurita in poco tempo. Calcutta porterà sui palchi dei palazzetti di tutta Italia il suo nuovo album Evergreen, pubblicato lo scorso 25 maggio a due anni e mezzo dal precedente lavoro, Mainstream, che ha rivelato il suo genio a un pubblico eterogeneo, composto anche da chi non ascolta abitualmente l'indie italiano. Il 21 luglio l'artista ha tenuto un concerto nella sua Latina, allo stadio Francioni, al quale hanno partecipato oltre 15mila persone. Un'altra tappa importante della carriera del cantante è stata l'esibizione all'Arena di Verona, anche questa premiata da un grande successo di pubblico. Dopo i due esclusivi live estivi, Calcutta porterà in tour il nuovo album in diverse città italiane: oltre a Milano l'artista si esibirà a Padova, Bologna, Bari, Napoli, Roma e Acireale, in provincia di Catania. Nel capoluogo lombardo l'attesa è molta, come dimostrato dalla prima data già andata sold out: sono davvero in tanti a voler ascoltare dal vivo i nuovi successi del cantante, come i singoli Orgasmo, Pesto e Paracetamolo.