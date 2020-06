in foto: Giovanni Sottocornola

È passato più di un mese da quando nella notte tra il 10 e l'11 maggio Giovanni Sottocornola ha fatto perdere le sue tracce ed è scomparso dal piccolo comune di Calco in provincia di Lecco. Il giovane ingegnere, 24 anni, si era laureato in ingegneria meccanica presso la sede di Lecco, sezione del politecnico di Milano e da tutti era conosciuto come un ragazzo studioso e riservato. E per questo è ancora più difficile trovare degli elementi che possano spiegare il motivo della sua scomparsa: che fine ha fatto Stefano?

Stefano è un ragazzo studioso e riservato: cosa è accaduto il 10 maggio?

Le ricerche del 24enne sono iniziate praticamente subito e i carabinieri di Brivio, che si sono occupati della sua scomparsa sin dalle prime ore, hanno battuto tutte le tracce possibili senza però trovare alcuna risposta. Volontari, amici, conoscenti, uomini della protezione civile e carabinieri hanno battuto per giorni i numerosi sentieri dei boschi nel Lecchese alla ricerca dello studente ma di Stefano non è stata trovata alcuna traccia. Il 24enne sembra essere sparito nel nulla e se a un certo punto anche i famigliari si erano convinti per un allontanamento volontario ora il suo silenzio non fa che acuire la paura che possa essergli accaduto qualcosa. "Mandiamo un messaggio a Giovanni: tutte le cose si risolvono assieme, se puoi contattarci perchè i tuoi genitori sono davvero preoccupati", il messaggio che la conduttrice di Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli, ha rivolto al 24enne nella puntata andata in onda mercoledì 16 giugno che per la prima volta ha trattato della scomparsa del giovane.

Ricerche ampliate a tutto il territorio nazionale

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti sembra che Giovanni il 10 maggio, giorno della scomparsa, sia uscito da casa e poi si sia addentrato nei boschi tra Calco e Cassina: secondo il tracciato seguito dai cani molecolari, avrebbe percorso i sentieri fino a Madonna del bosco per poi scendere lungo l'Adda. Poi più nulla. Ora le ricerche si sono ampliate su scala nazionale, perché secondo le forze dell’ordine che hanno coordinato la prima fase di ricerche Giovanni potrebbe essersi spostato. Per questo a tutti i commissariati e le caserme dei carabinieri così come alle prefetture sono state inviate le informazioni che riguardano il 24enne di Calco con la speranza che il 24enne possa essere presto ritrovato.