in foto: Giovanni Sottocornola

Nessuna buona notizia al termine della lunga giornata di ricerche tra i boschi di Calco, Merate, Brivio e Imbersago: Giovanni Sottocornola risulta ancora scomparso. Il 24enne allontanatosi dalla sua casa a Calco, in provincia di Lecco, lo scorso 10 maggio, non è stato ritrovato. Non sono bastati i 60 volontari che ieri lunedì 18 maggio hanno battuto i numerosi sentieri dei boschi nel Lecchese alla ricerca dello studente: presenti anche amici e conoscenti, oltre a carabinieri, polizia locale e uomini della protezione civile che dopo essersi radunati nel parcheggio davanti alle scuole elementari di Calco hanno dato il via ricerche del giovane.

Il sindaco di Calco: Non perdiamo la speranza, Giovanni ha bisogno di noi

Nei giorni scorsi per le ricerche erano stati attivati sia i carabinieri con i cani dell’unità cinofila di Giussano, che i sommozzatori che, anche con l’ausilio di moto d’acqua, hanno perlustrato l'Adda. In volo si era anche alzato l’elicottero, ma dello studente di ingegneria di 24 anni non c'è traccia. "Non perdiamo la speranza – ha spiegato il sindaco di Calco Stefano Motta – le ricerche hanno fatto emergere alcuni elementi interessanti su cui i carabinieri faranno i dovuti approfondimenti e accertamenti nei prossimi giorni. Chiunque abbia informazioni su Giovanni è vivamente pregato di contattare i carabinieri della stazione di Brivio".

Le informazioni utili al ritrovamento di Giovanni

A coordinare le operazioni è la prefettura di Lecco, che anche tramite la propria pagina su Facebook ha diffuso alcune informazioni utili sul giovane, corredate da una sua foto. Giovanni è alto circa 190 centimetri e pesa 90 chili. Ha occhi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava pantaloni lunghi marroni, una maglia verde a maniche lunghe e scarpe nere. Non sono chiari i motivi che potrebbero aver spinto il giovane ad allontanarsi da casa, né se il 24enne soffra di qualche patologia o se in passato abbia manifestato altri problemi. Dalla prefettura di Lecco invitano chiunque possa fornire contributi utili alle ricerche a contattare direttamente la stazione dei carabinieri di Brivio, impegnata attivamente nelle ricerche del giovane. Il numero per chiamare i carabinieri è lo 039.5320318.