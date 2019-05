Il sindaco di Milano Beppe Sala, tifosissimo dell'Inter, ha commentato con entusiasmo e ironia la notizia dell'ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore dei nerazzurri: "Sono molto contento, è il Conte che mi piace", ha detto il primo cittadino scherzando a margine di un evento a cui ha partecipato in mattinata. Sala ha ironizzato sul cognome che il tecnico leccese, ex allenatore di Bari, Juventus e Chelsea ed ex commissario tecnico della nazionale, condivide con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul quale subito dopo ha puntualizzato: "Parlo con rispetto di Giuseppe Conte perché si deve parlare con rispetto del presidente del Consiglio".

Antonio Conte ha firmato un contratto triennale

Sala, grande appassionato di calcio, tornando sulla notizia del giorno (almeno per la Milano nerazzurra) ha proseguito dicendo: "L'Inter è una società complessa, non semplice, in cui i momenti di gloria, come la vittoria degli ultimi scudetti, li ha sempre avuto con allenatori di grande personalità". Una dote, la personalità, che non sembra certo mancare al nuovo allenatore che l'Inter ha annunciato ufficialmente proprio questa mattina, ma il cui arrivo era ormai atteso da giorni. Il tecnico 49enne ha firmato con l'Inter un contratto triennale da nove milioni di euro netti a stagione, che potranno diventare 12 in base a una serie di bonus. La speranza per tutti i tifosi dell'Inter è che con Conte la loro squadra possa tornare ad alzare un trofeo: l'ultima volta è accaduta nel 2011, ormai otto anni fa, con la Coppa Italia conquistata con il tecnico brasiliano Leonardo in panchina.