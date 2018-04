Quattro feriti, tra cui due bambine di quattro e sei anni. Paura nel pomeriggio di mercoledì in via Enrico Martini a Milano, in zona Corvetto. Dalla facciata di un palazzo che si affaccia sulla strada si sono staccati per cause da accertare dei calcinacci e dei pezzi di mattonelle, che sono finiti in strada. In quel momento, come riporta il quotidiano "La Repubblica" che ha dato la notizia, sul marciapiede passavano quattro persone: una donna di 56 anni e una mamma 38enne con le sue due figlie, due bimbe di quattro e sei anni. Le quattro sono tutte state colpite dalla pioggia di calcinacci, riportando ferite per fortuna solo lievi. Mamma e figlie sono state soccorse e trasportate all'ospedale Fatebenefratelli in codice verde: le loro condizioni non destano preoccupazione. Anche la donna di 56 anni è stata portata in ospedale, al Pini: anche lei è stata medicata con codice di priorità verde per qualche lieve ferita. Sul luogo in cui sono caduti i calcinacci e le piastrelle sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri. I primi hanno individuato il punto da cui si sono staccati i detriti, un balcone, mettendo in sicurezza l'area in maniera provvisoria. Toccherà adesso all'amministratore del condominio sistemare in maniera definitiva la facciata del palazzo.