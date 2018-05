in foto: Un tratto del fiume Adda

Tragedia, nella tarda mattinata di oggi, sabato 19 maggio, a Cassano d'Adda, nella provincia di Milano: un ragazzino di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere caduto nel fiume Adda ed essere rimasto sott'acqua per circa un'ora. Stando a quanto si apprende, dopo essere caduto in acqua, il minorenne è rimasto incastrato sotto una grata metallica della vicina centrale termoelettrica: sul posto sono arrivati gli uomini del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno salvato il 17enne, affidandolo alle cure dei sanitari del 118.

Il ragazzino è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Bergamo, dove il personale medico gli ha praticato le manovre del caso per rianimarlo: le sue condizioni sono disperate. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.