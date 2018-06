Un ragazzo di 20 anni è affogato ieri nel lago di Como, nell'area di fronte a Villa Geno. Secondo quanto ricostruito finora il giovane si era sporto dal parapetto per scattare un selfie, quando è precipitato di sotto. Diversi i testimoni che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Uno dei presenti si è anche tuffato nel lago nel tentativo di trarlo in salvo vedendolo in difficoltà, ma purtroppo senza successo.

Sul posto i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 che non ha potuto che constatare il decesso del giovane e i carabinieri che hanno aperto un fascicolo sul drammatico incidente, ascoltando diversi dei presenti. Sul corpo del 20enne sarà disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso. La vittima si chiama Antonio Pittoru era di origine sarde, più precisamente del piccolo comune di Calangianus in provincia di Sassari, e si era trasferito a Milano per ragioni di studio.