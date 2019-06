Doveva essere una passeggiata, come tante altre in compagnia del suo cane lungo la riva del lago di Iseo. Ma per Sergio Tengattini, 89enne residente a Paratico, in provincia di Brescia, l'uscita di ieri sera è finita in tragedia. L'anziano è caduto per cause da accertare, urtando la testa contro una delle grosse rocce che separano un prato dal lago, ed è morto. Il tragico episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 17.30 in via Mazzini, un tratto della strada provinciale 12 che collega Paratico ad Iseo. Sergio Tengattini era in compagnia del suo cane e stava passeggiando sul lungolago: a un certo punto, forse per un malore oppure per cause accidentali, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto sbattendo con violenza la testa su una grossa roccia.

Inutili i soccorsi: l'anziano è morto sul colpo

La scena è avvenuta vicino a un bar, alla presenza di alcuni testimoni che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. All'arrivo dei soccorritori, però, non c'era ormai più niente da fare per l'89enne, morto praticamente sul colpo qualche istante dopo la caduta. Oltre ai mezzi di soccorso sono intervenuti sul luogo della caduta anche i carabinieri della stazione di Capriolo, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica di quello che comunque sembra un tragico incidente.