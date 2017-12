Poteva essere l'ennesimo dramma della solitudine di cui sono spesso vittime gli anziani abbandonati dai propri cari, ma per fortuna la vicenda che vede protagonista una donna di 86 anni di Cormano, nella provincia di Milano, si è conclusa con un lieto fine. Un vicino di casa, preoccupato dalla prolungata assenza dell'anziana donna, ha così deciso di allertare le forze dell'ordine. Nell'appartamento dell'86enne sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, che hanno dovuto sfondare la porta: una volta dentro la casa, i militari hanno rinvenuto l'anziana riversa sul pavimento della cucina, impossibilitata a muoversi.

La donna era ferita ma cosciente e in condizioni di salute generalmente buone: ai carabinieri ha raccontato di essere caduta, vittima di un incidente domestico, e di non essere più riuscita a rialzarsi e a chiedere aiuto. Accompagnata all'ospedale San Carlo di Paderno Dugnano per le cure del caso, le sue condizioni non destano particolari preoccupazione.