in foto: Idroscalo di Milano (Foto LaPresse)

Una donna è caduta in acqua nell'Idroscalo di Milano ed è morta all'ospedale in arresto cardiaco. Il dramma sotto gli occhi dei bagnanti, milanesi e turisti. Si tratta di una 45enne di nazionalità peruviana trovata senza vita e riportata a riva dai bagnanti. Il suo corpo è stato notato martedì pomeriggio mentre galleggiava privo di sensi. Subito è scattato l'allarme, alcune persone sono entrate in acqua e l'hanno recuperata. Sul posto i carabinieri hanno tentato di rianimarla praticandole la respirazione artificiale. Il personale del 118 l'ha trasportata in ambulanza al San Raffaele dov'è morta in arresto cardiaco la notte tra martedì e mercoledì. Inutili purtroppo i soccorsi che hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, il cuore della donna ha messo improvvisamente di battere e per lei non c'è stato niente da fare.

Caduta nell'Idroscalo di Milano

Secondo le informazione apprese, non esclude che la 45enne sia caduta accidentalmente in acqua perché aveva bevuto troppo ed è stata trovata con un tasso alcolemico molto alto nel sangue. Sul caso stanno indagando i carabinieri che hanno svolto i rilievi per fare chiarezza sulla vicenda per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.