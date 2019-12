Cade dallo scooter e viene travolto da un’auto: uomo di 46 anni muore sul colpo a Rho

Un uomo di 46 anni è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto nella notte a Rho, in provincia di Milano. Il 46enne era in sella a uno scooter: sarebbe caduto sull’asfalto bagnato per la pioggia ed è poi stato travolto da un’auto, morendo per i gravi traumi. Il conducente della vettura si è subito fermato per chiamare i soccorsi, risultati però inutili.