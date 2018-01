in foto: (Immagine di repertorio)

Ha perso il controllo della sua bici, è caduto per terra ed è stato travolto da un'auto. Questa, secondo le prime ricostruzioni, la dinamica di un incidente avvenuto oggi pomeriggio a Magenta, in provincia di Milano. Secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'episodio è avvenuto poco dopo le 15 vicino alla stazione ferroviaria, tra piazza Papa Giovanni XXIII e via Brocca. Un uomo di 65 anni stava percorrendo il sottopasso ferroviario a bordo della sua bicicletta, quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Proprio in quel momento sul posto passava una vettura guidata da una donna di 53 anni, che non è riuscita a frenare in tempo e ha travolto l'anziano.

Il 65enne è stato portato in ospedale in elicottero.

L'uomo è rimasto incastrato sotto all'auto: sul posto l'Areu ha inviato i soccorsi in codice rosso. Le condizioni del 65enne sono apparse subito gravi: l'uomo è stato trasportato in elicottero in codice rosso all'ospedale di Legnano, dove è ricoverato in fin di vita. Sotto choc la conducente dell'auto, che è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Magenta. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando centrale di via Messina a Milano, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso, anche i vigili urbani di Magenta, cui spetterà chiarire cosa sia successo esattamente e accertare eventuali responsabilità da parte della conducente dell'auto.