in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente per una ragazza milanese di 22 anni, le cui condizioni di salute sono gravi. La 22enne milanese, durante una gita a cavallo in un campo di Cernusca di Travo, nella provincia di Piacenza, è stata disarcionata dall'animale, per motivi che sono ancora in corso di accertamento. Cadendo, la ragazza ha battuto violentemente la testa al suolo: sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118, inizialmente con un'ambulanza e un'automedica.

Vista la natura dell'incidente, però, i sanitari hanno preferito richiedere l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato d'urgenza la 22enne all'ospedale Maggiore di Parma. Qui, il personale medico ha riscontrato un trauma cranico e lesioni alla schiena: le condizioni della ragazza milanese sarebbero gravi, ma la 22enne non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.