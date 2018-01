in foto: Immagine di repertorio

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia quello avvenuto questa mattina in un asilo di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano: come riferisce Milano Today, un bambino di soli due anni avrebbe messo un piede in fallo mentre si trovava su uno scivolo, cadendo sul pavimento e battendo violentemente la testa al suolo. Stando a quanto si apprende, il bimbo sarebbe caduto mentre saliva la scaletta che conduce allo scivolo. Una volta rialzatosi, molto spaventato, il bambino ha vomitato: immediata la chiamata ai genitori e al 118 e l'arrivo dei soccorsi che, giunti sul posto, hanno trasportato il piccolo, in codice rosso, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il personale ospedaliero gli ha diagnosticato un trauma cranico e lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti del caso per escludere altri tipi di lesioni. Stando a quanto si apprende, però, il bambino è rimasto cosciente e vigile sia durante il trasporto in ambulanza che dopo il ricovero in ospedale. Non è ancora stato reso noto se, nella scuola, siano giunte anche le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica di quanto accaduto.