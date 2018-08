in foto: La vittima Gianfranco Tanghetti

Gianfranco Tanghetti stava potando i rami di un albero alto oltre dieci metri quando ha perso l'equilibrio ed è caduto. Ha sbattuto la testa sui sassi e per lui non c'è stato niente da fare. L'incidente è avvenuto in località Magnoli a Brione, provincia di Brescia. L'uomo, che aveva 63 anni, è morto praticamente sul colpo. Ex addetto macchina nel trasporto delle betoniere e ora pensionato, Tanghetti era uscito da casa, riporta il quotidiano locale il Giornale di Brescia, intorno alle 9 e 30. Si era recato a potare alcuni alberi in vista della stagione di caccia, questo perché alcuni rami erano troppo fitti e avrebbero poi ostruito la visuale per il tiro.

Il corpo è stato scoperto da un conoscente del 63enne

Stando a quanto si apprende, il corpo del 63enne è stato ritrovato da un conoscente che si era recato da lui per prendere un attrezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto constatare solo la morte di Tanghetti, e i carabinieri di Gussago. I funerali della vittima, che la lascia la moglie Tiziana, i figli Enrico ed Elisa, sono fissati giovedì alle 16 nella chiesa di San Zenone a Brione.