Cade da 4 metri nella sua azienda: gravissimo un imprenditore di 61 anni

Il grave incidente in un’azienda di Molteno, nella provincia di Lecco: il 61enne, mentre era al lavoro, è caduto da un’altezza di 4 metri, riportando vari traumi al capo e al corpo. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso, è ricoverato in gravissime condizioni.