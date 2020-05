in foto: Immagine di repertorio

Macabra scoperta questa mattina da parte delle forze dell'ordine che hanno ritrovato in un appartamento di Biassono, in provincia di Monza, il cadavere di un uomo di 57 anni: a intervenire sul posto intorno alle 7.30 di domenica 24 maggio sono stati i vigili del fuoco insieme con i carabinieri del comando provinciale della città dopo la chiamata da parte di alcuni famigliari della vittima che da diverse ore non riuscivano a mettersi in contatto con l'uomo.

Sul corpo della vittima non sono stati ritrovati segni di un'aggressione

Quando sono sopraggiunti anche i soccorritori del 118, i vigili del fuoco si sono introdotti nell'appartamento e si sono ritrovati dinanzi al corpo dell'uomo, un 57enne: purtroppo però il personale medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento sono in corso i rilievi per tentare di ricostruire l'accaduto e risalire alle cause della morte: stando a quanto appreso da Fanpage al momento sarebbe esclusa l'ipotesi di aggressione. Sul corpo della vittima di una prima analisi effettuata dal medico legale non ci sarebbero infatti segni di violenza.