in foto: Immagine di repertorio

Un cadavere è stato trovato nelle campagne di Peschiera Borromeo, nel Milanese, da due passanti che hanno dato l'allarme ai carabinieri. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, quasi in stato scheletrico, secondo quanto riferito dai tecnici arrivati sul posto, in località Cascina Brusada.

Stando i primi accertamenti si tratterebbe di un senzatetto di 64 anni, identificato attraverso i documenti: è un pregiudicato nato a Carbonia, era affetto da diversi problemi di salute, viveva da tempo nella struttura abbandonata chiusa dall'interno. La sua morte sarebbe avvenuta per cause naturali a seguito di un malore. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma per i rilievi del caso, oltre ai mezzi di anche Areu, l'agenzia regionale per l'emergenza urgenza. L'Autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul corpo.