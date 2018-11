in foto: L’incendio al ristorante La Pergola di Cabiate

Si è sviluppato questa mattina intorno alle 8.30, il vasto incendio che ha distrutto parte del ristorante La pergola a Cabiate, in provincia di Como. A dare l'allarme è stata la proprietaria dell'osteria: "Ho sentito un'esplosione, poi ho visto le fiamme partire dalla cucina. Ho tirato giù la corrente, chiamato pompieri e avvisato tutte le persone delle case di uscire", ha spiegato Laura Cunselmo ai microfoni di GiornalediComo.it. La donna, ancora sotto shock, ha spiegato che a quell'ora per fortuna non c'erano clienti all'interno del ristorante nonostante sia offerto anche un servizio bar nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenute ben 7 automezzi dei vigili del fuoco, provenienti da Como e da Cantù, ma è stato necessario anche l'intervento degli uomini e dei mezzi dei distaccamenti di Milano, Seregno e Carate. Come comunicato dagli stessi pompieri nessuno è rimasto ferito o intossicato, ma la cucina del ristorante è andata interamente distrutta. Mentre il resto della struttura ha riportato solo pochi danni. I vigili del fuoco hanno comunque evacuato tutti gli appartamenti in prossimità del ristorante: ancora da chiarire le cause dell'incendio.