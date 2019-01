in foto: L’auto schiantatasi contro il muro di una casa

Un fortissimo botto che ha svegliato nel cuore della notte i residenti di Busto Garolfo, nel Milanese: sono le 4.15 quando un'auto con a bordo un uomo di 31 anni si schianta contro il muro di una casa mentre percorre la strada che porta a Busto Arsizio. Sul posto giungono immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza: l'uomo al volante viene portato all'ospedale di Legnano in codice giallo a causa delle ferite. Non si conoscono ancora le sue condizioni.

L'auto uscita fuori strada a causa del manto stradale ghiacciato

Insieme con i paramedici anche una squadra dei vigili del fuoco che ha lavorato per ore per cercare di rimuovere l'auto quasi distrutta e controllare la sicurezza del muro della casa. Le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire quanto accaduto al momento escludono il coinvolgimento di un'altra auto nel sinistro. Secondo quanto ipotizzato infatti la vettura sarebbe uscita dalla carreggiata a causa probabilmente del fondo stradale ghiacciato, nello sterzare avrebbe poi terminato la propria corsa contro il cancello carrabile dell'abitazione.