in foto: foto di repertorio

Ancora un dramma sul luogo di lavoro, stavolta nell'hinterland milanese, a Busto Garolfo, in via Col di Nava, dove stamane un operaio di 35 anni è caduto al suolo mentre lavorava. L'uomo ha fatto un volo di tre metri dall'impalcatura e si è schiantato al suolo, ha riportato gravi ferite alla testa. I suoi colleghi sono stati richiamati dalle urla e hanno allertato le forze dell'ordine e il 118. Sul posto Cvps di Arluno, elisoccorso, vigili del fuoco, Asl, carabinieri, Polizia locale e protezione civile.

L'uomo è stato portato al vicino nosocomio ma le sue condizioni sono gravi: è entrato in codice rosso e in imminente pericolo di vita nell'ospedale dove i medici stanno cercando di salvargli la vita. È stata aperta una inchiesta per chiarire le cause dell'incidente sul luogo di lavoro.