in foto: Immagini di repertorio

"Vi porterò tutti con me", con queste parole un uomo si è barricato in casa minacciando di farsi esplodere. È accaduto mercoledì sera a Busto Arsizio intorno alle 21.45: protagonista un 40enne del paese, che prima ha picchiato la compagna e poi si è chiuso nell'appartamento nel quale i due convivevano minacciando la strage. L'uomo fortunatamente è stato fermato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, e poi è arrestato dalla polizia. Secondo quanto riportato il 40enne avrebbe malmenato la fidanzata che fuggita in strada avrebbe richiesto l'intervento della polizia: una volta giunti sul posto gli uomini della Volante del commissariato di Busto Arsizio hanno chiamato un'ambulanza per soccorrere la donna, ricoverata in ospedale a causa delle ferite riportate. Successivamente sono intervenuti anche i pompieri che insieme con i poliziotti hanno tentato di far cambiare idea all'uomo che nel frattempo si era chiuso in casa e denudatosi aveva aperto il gas dei fornelli: dopo aver urlato di volerla fare finita, ha preso uno stuoino, l’ha arrotolato e gli ha dato fuoco. In quel momento sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione scardinando una finestra. Il quarantenne s’è scagliato contro i poliziotti tra insulti e minacce, ma è stato bloccato e arrestato, per lui è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio: secondo quanto appreso, era sotto l'effetto di alcol e droghe.