Un uomo di 66 anni è stato trovato morto ieri mattina a Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella sua auto nei pressi di una stazione di servizio. Le cause del decesso sono riconducibili al freddo patito dall'uomo che risulta essere un senzatetto e la cui abitazione sarebbe stata solo quell'automobile. Il suo cadavere è stato scoperto da un giovane che stava per fare benzina.

Tutta una via in un abitacolo: serve più aiuto sul territorio

La vita dell'uomo era circoscritta a quell'auto. Lì aveva tutto, nonostante fosse domiciliato in un piccolo comune in cui però non metteva piede da anni. Arrivati sul posto i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell'ordine hanno invece provveduto a fare un fermo amministrativo del mezzo in cui sono stati ritrovati un fornelletto per cucinare, alcuni abiti e un po' di cibo. Solo l'autopsia stabilirà le reali cause del decesso, considerato che l'auto era accesa al momento del rinvenimento del cadavere. Intanto in tutta la provincia di Varese si stanno attivando sempre più onlus per preservare la salute dei senzatetto, specialmente in vista della nuova ondata di freddo in arrivo nei prossimi giorni. Sarà un lavoro estenuante sul territorio, specialmente a Gallarate, considerato che queste persone difficilmente accettano di essere trasportate in case o abitazioni momentanee, preferendo restare in strada come hanno scelto di fare diverso tempo fa.