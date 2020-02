in foto: (Immagine di repertorio)

Una brutta storia di maltrattamenti in famiglia arriva da Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nella giornata di ieri, mercoledì 26 febbraio, un giovane da poco maggiorenne è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità per ripetuti atti violenti nei confronti della madre. La misura è stata eseguita dalla polizia di Busto Arsizio su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori. Da quanto risulta infatti il ragazzo da almeno un anno usava violenza contro la madre, una donna tra l'altro gravemente malata. Ora il giovane è indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate.

La denuncia della madre e l'intervento delle forze dell'ordine

A seguito della condotta violenta del figlio, che proseguiva ormai da diverso tempo, la donna si è decisa a sporgere denuncia alla polizia di Stato. Le forze dell'ordine hanno effettuato interventi presso l'abitazione famigliare che hanno rilevato i comportamenti vessatori del giovane nei confronti della madre. il ragazzo non si limitava alle offese, ma spesso malmenava la donna, che più volte è rimasta ferita in modo serio, con diversi traumi e fratture lungo il corpo. Adesso che il figlio violento è stato trasportato in una comunità dove seguirà un programma rieducativo, la donna potrà tornare a vivere in uno stato di tranquillità che le mancava da almeno un anno.