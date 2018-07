Incidente mortale nella mattina di oggi – domenica 15 luglio – a Busto Arsizio. Qui, erano circa le 11.00, quando si sono scontrati in viale Repubblica una Fiato 500 e una moto. Ad avere la peggio il centauro che, soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo, è deceduto dopo alcune ore dal ricovero in ospedale: inutili gli sforzi dei medici, le lesioni riportate nello schianto erano troppo gravi.

in foto: I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente

La vittima si chiamava Marcello Intili, aveva 40 anni, e lascia una compagna e due figlie di 12 e 14 anni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Sul posto per i rilievi del caso e la rimozione dei mezzi coinvolti diverse pattuglie della Polizia Locale e una squadra dei vigili del fuoco. Secondo quanto ricostruito finora il centauro avrebbe centrato in pieno la vettura che stava facendo inversione di marcia. L'auto è successivamente andata a finire a sbattere contro un albero. Le condizioni del conducente non destano preoccupazione.