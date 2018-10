in foto: Immagine di repertorio

È scattata alle prime luci di questa mattina, lunedì 15 ottobre, una vasta operazione dei carabinieri a Busto Arsizio, nella provincia di Varese. I militari dell'Arma della locale compagnia, su disposizione della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a 15 misure di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati, 10 saranno reclusi in carcere, 4 agli arresti domiciliari, mentre per una persona è scattato l'obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia giudiziaria.

L'attività investigativa dei militari dell'Arma e dei magistrati ha permesso di scoprire che l'organizzazione criminale aveva già reinvestito parte dei proventi illeciti in diverse attività della zona tra cui un bar e un parcheggio nelle vicinanze dell'aeroporto di Malpensa. Le indagini sono scattate quando i carabinieri della stazione di Lonate Pozzolo, sempre nel Varesotto, hanno evitato il suicidio di una persona, che ha addotto come motivazione al suo tentativo di togliersi la vita una estorsione perpetrata ai suoi danni da un pregiudicato della zona – appartenente all'organizzazione criminale sgominata questa mattina – per debiti legati alla droga.