La moglie di un uomo di 72 anni affetto da disabilità e malato di diabete, è stata denunciata per abbandono dalla polizia locale di Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'uomo era costretto a dormire al freddo da circa tre settimane, bivaccando nelle zona della stazione ferroviaria mentre la moglie e il figlio di nove anni continuavano a vivere nel loro appartamento. Onofrio, questo è il nome dell'uomo che a causa di gravi problemi di salute si trova su una sedie a rotelle dal 2012, è stato assistito dai servizi sociali dopo un periodo vissuto come ospite nel dormitorio dei clochard di piazza volontari della Libertà. Nelle ore diurne il 72enne era invece costretto a vagare senza una meta sostando spesso intorno alla biglietteria, dove spesso intratteneva i passanti raccontandogli la sua triste storia.

Il Comune trova casa a Onofrio

Come segnalato dall'edizione milanese del quotidiano "La Repubblica" e altri quotidiani locali, adesso la casa di riposo "La provvidenza" ospiterà Onofrio donandogli un tetto sotto cui dormire e togliendolo dalla strada. Il Comune di Busto Arsizio ha provveduto perché ciò fosse possibile, pagandogli per gran parte della retta presso l'ospizio così da garantirgli una permanenza fissa. Il risvolto triste della vicenda riguarda invece la moglie di Onofrio, che in seguito alle indagini della polizia locale è stata denunciata per abbandono. La donna è una ragazza straniera molto più giovane del 72enne in carrozzina. La magistratura dovrà ora stabilire quali sono le responsabilità della ragazza nella storia dell'abbandono della casa da parte di Onofrio.