in foto: Immagine di repertorio

Tentato omicidio, lesioni personali aggravate, percosse e minaccia sono queste le accuse dalle quali dovranno difendersi gli autori del pestaggio ai danni di cinque persone: si tratta di due uomini, un 30enne di Busto Arsizio e un 25enne di Castano Primo, entrambe province del Varesino, protagonisti di un'aggressione avvenuta a Busto lo scorso 15 dicembre. I carabinieri hanno lavorato senza sosta per cercare di ricostruire una vicenda che ha scioccato l'intera comunità per la profonda e inspiegabile violenza che l'ha contraddistinta.

Prima il pestaggio poi il tentativo di investimento

Il tutto è nato da un alterco causato da una banale mancata precedenza mentre veniva percorsa via XX settembre tra un'auto con a bordo un uomo e i suoi due figli, entrambi maggiorenni, e due uomini a bordo di un'altra auto: il diverbio si è ben presto animato e trasformato in una lite che i due giovani hanno proseguito passando dalle parole ai fatti. I due infatti armati di una mazza di legno e delle proprie cinture hanno aggredito l'uomo e i suoi due figli, un ragazzo e una ragazza, con profonda violenza. Li hanno malmenati fino all'arrivo di due amici della famiglia, due 45enni che sono scesi dalla loro auto, poco distante da luogo dei fatti e sono intervenuti in soccorso dei tre. Purtroppo anche loro sono rimasti vittima della furia dei due giovani che li hanno colpiti con gli stessi oggetti utilizzato con i tre, prima di andare via, salire sull'auto e cercare di investire i cinque, fermi mentre cercavano di medicarsi l'un l'altro. Un investimento non conclusosi per fortuna che ha visto i due violenti poi fuggire a bordo della propria auto.

Un'aggressione dalla violenza inaudita

A distanza di quasi un mese da quel tragico pomeriggio, i militari, grazie al lungo lavoro di indagine e alle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, hanno dato un volto ai due aggressori per i quali è scattata immediatamente la denuncia. Non dimenticheranno facilmente la terribile esperienza le cinque persone aggredite che hanno riportato profondo ferite, come il padre dei due ragazzi, al quale è stato riscontrato un trauma cranico, contusioni varie e una ferita al cuoio capelluto che ha richiesto 10 punti di sutura, oltre alla frattura del dito di una mano. Il figlio ha subito la frattura dello zigomo sinistro e diverse contusioni, mentre la figlia ha ricevuto numerosi colpi al volto. I due uomini intervenuti per soccorrere la famiglia invece hanno riportato rispettivamente un trauma cranico giudicato e un trauma al polso.