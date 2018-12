Un vero e proprio episodio di bullismo, quello che si è consumato per le strade di Busto Arsizio, quando un gruppo di ragazzini di soli 15 anni ha aggredito senza motivo il conducente di un autobus. I quattro, sotto l'effetto dell'alcol e sprovvisti di biglietto, hanno tentato di salire sul pullman ma sono stati ammoniti dal conducente che ha chiesto loro di fare il biglietto; così i ragazzini hanno spintonato e fatto cadere l'autista e hanno filmato il tutto col cellulare, dopodiché si sono seduti sul fondo del bus come se nulla fosse accaduto. L'uomo, visibilmente scosso e impossibilitato a proseguire la corsa, ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che sono giunte immediatamente sul posto. I ragazzini, ancora a bordo del bus, erano visibilmente ubriachi e avevano difficoltà a parlare. Hanno poi iniziato a intonare urla, grida e cori contro gli agenti che li hanno prelevati e portati in commissariato: i quattro sono stati denunciati per per lesioni personali e interruzione di pubblico servizio e sono stati riaffidati ai genitori. Uno di loro è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver insultato gli agenti. Sul suo telefonino, sequestrato, la Polizia ha trovato le riprese di quanto accaduto sul bus.