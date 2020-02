in foto: (Incendio Busnago – Foto vigili del fuoco)

Momenti di paura a Busnago, in provincia di Monza e Brianza, dove nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio è divampato un incendio al secondo piano di un complesso residenziale di villette a schiera. Le fiamme hanno invaso l'abitazione di viale Libertà attorno alle 7.40. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme dopo aver notato una minacciosa colonna di fumo propagarsi rapidamente in tutta l'area circostante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Vimercate e il personale sanitario del 118. Da quanto risulta non ci sarebbero feriti o intossicati in seguito all'incendio, di cui invece non si conoscono ancora le cause. Le forze dell'ordine stanno cercando di fare chiarezza e ricostruire quanto accaduto.

A fuoco il secondo piano della villetta

Dall'azienda regionale emergenza urgenza (Areu) fanno sapere che non ci sono intossicati ne feriti. Stando alle prime testimonianze invece sembrerebbe che sul tetto dell'abitazione colpita dall'incendio si trovasse una donna con due bambini, ma non vi sono ancora conferme in merito. Proseguono le operazioni di messa in sicurezza dell'area. I pompieri di Milano sono intervenuti con diversi mezzi di soccorso, tra cui un'autoscala per evitare la propagazione del rogo nelle abitazioni sottostanti. L'edificio è stato evacuato per permettere ai vigili del fuoco una completa libertà d'azione, così da spegnere le fiamme nel minor tempo possibile.