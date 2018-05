in foto: Immagine di repertorio

Erano circa le 11.00 della mattina di oggi – giovedì 10 maggio – quando un grave incidente si è verificato in via Alberto Pepere, a due passi da via Ludovico il Moro alla periferia Sud-Ovest di Milano. Qui un autobus della linea 95 di Atm ha investito un anziano di 82 anni che stava attraversando la strada. Quando il conducente della vettura si è accorto del pedone era ormai troppo tardi: l'uomo è stato colpito dal bus venendo sbalzato in terra con violenza.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, dove è entrato in codice rosso. Purtroppo gli sforzi dei medici sono stati inutili: l'82enne è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale per le gravi ferite riportate. Sotto choc il conducente dell'autobus, trasportato all'ospedale San Carlo. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.