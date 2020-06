Buone notizie per l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, per il quale il tribunale di Milano aveva allungato la pena da scontare in carcere di 9 mesi, che l'allora socio di Lele Mora aveva già trascorso, tra febbraio e novembre 2018, in affidamento terapeutico. Con la sentenza di oggi, martedì 9 giugno, l'ex fotografo si è visto annullare tale decisione dalla Cassazione. Ad ufficializzare l'annullamento del provvedimento è stato il suo legale Ivano Chiesa, il quale aveva presentato il ricorso alla Suprema Corte d'accordo con il difensore Antonella Calcaterra.

Corona: Fiducioso nella giustizia italiana. E tira in ballo tutti i cittadini

A proposito dell'udienza, Fabrizio Corona l'aveva definita come "importantissima, l'ennesima della mia vita", spiegava in un video messaggio a "Live – Non è la D'Urso" in onda su Canale 5. All'ex re dei paparazzi era stato concesso l'ennesimo spazio televisivo per commentare la sua carriera giudiziaria e comunicare che la Cassazione avrebbe deciso se "devo rifarmi 9 mesi di pena che ho già fatto, che mi erano stati concessi giustamente e che erano stati giudicati in senso positivo". L'ex marito della Moric si era detto sereno e fiducioso nella giustizia italiana. Poi, come spesso accade, sono stati tirati in ballo tutti gli italiani, dei quali però una minuscola parte, forse, si è macchiata dei crimini per i quali Corona è stato condannato: "Voglio che tutti gli italiani possano avere fiducia nella giustizia italiana e che per una volta le cose vadano come devono andare". E così, pare, siano andate. Per la sola gioia di Corona, però, più che per quella di tutto il popolo tricolore.