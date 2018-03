Tre ragazzi di 17, 18 e 20 anni sono accusati di bullismo nei confronti di una studentessa di 16 anni. I giovani, che frequentano una scuola di Cassano Magnago, provincia di Varese, sono stati denunciati dai carabinieri per stalking, lesioni personali e violenza privata. L'indagine è scattata in seguito alla denuncia della madre della 16enne. Stando a quanto si apprende, i tre ragazzi avrebbero cominciato a bullizzare la 16enne a inizio gennaio di quest'anno.

I carabinieri: "Qualche adulto potrebbe aver coperto i ragazzi"

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'adolescente sarebbe stata continuamente denigrata davanti agli altri compagni di classe e in due occasioni la ragazza si sarebbe rivolta ai medici del pronto soccorso proprio a causa delle lesioni provocate dalle percosse ricevute dai ragazzi a scuola. Per i carabinieri qualche adulto potrebbe aver coperto i tre ragazzi e su questo si stanno concentrando le indagini. I militari in una nota infatti precisano che "sono in corso verifiche tese ad accertare eventuali responsabilità omissive rispetto ad adulti che potrebbero essere a conoscenza delle gravi vicende e che non avrebbero denunciato i fatti". Il caso è sul tavolo delle autorità giudiziarie ordinarie e minorili.