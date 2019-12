in foto: (Immagine di repertorio)

Prima lo spavento, poi il lieto fine. Quattro escursionisti erano stati dati per dispersi sul Monte Pizzoccolo, nel territorio comunale di Toscolano Maderno in provincia di Brescia. L'allarme al numero unico di emergenza e urgenza è arrivato alle 5.25 nella mattinata di oggi giovedì 12 dicembre, quando sono stati mandati in soccorso un'ambulanza e una squadra del soccorso alpino che potesse proseguire a piedi visto il tratto impervio. Inizialmente usciti in codice verde, gli uomini del 118 hanno mutato la criticità in codice giallo, forse a causa del prolungamento delle ricerche, difficoltose vista la visibilità limitata causata dalla neve. Sarebbe stata proprio una bufera di neve a sorprendere gli escursionisti nei pressi del sentiero 287.

Per le ricerche erano stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Salò. Fortunatamente il gruppo di quattro escursionisti, proveniente da Ravenna e composto da tre ragazzi di 18 e 19 anni e una donna di 42, è stato ritrovato. Sarebbero tutti in buone condizioni a parte uno, ricoverato in via precauzionale in ospedale con un principio di ipotermia.

Il recupero del ragazzo nella Bergamasca

Solo ieri un ragazzo si era perso nella zona di Branzi, in provincia di Bergamo, dopo aver fatto un'escursione sino ai Laghi Gemelli. Il 22enne, resosi conto di non riuscire più a trovare la via per tornare a casa, ha chiamato i soccorsi nel tardo pomeriggio, che l'hanno raggiunto in poco tempo grazie al coordinamento tra tecnici alpini e un elisoccorso alzatosi in cielo da Brescia. Una volta recuperato, il ragazzo è stato riaccompagnato illeso a casa.