in foto: Immagine di repertorio

Ha riportato gravi ustioni al viso e alle mani l'operaio di origini albanesi di 31 anni rimasto folgorato mentre era intento a lavorare a un contatore elettrico a Buccinasco, in piazza San Biagio. L'uomo, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, dove è stato trasportato in elisoccorso, non è comunque in pericolo di vita. Secondo quanto raccontato dallo stesso elettricista, l'incidente si è verificato poco dopo le 21 di mercoledì durante la realizzazione di un impianto elettrico all'interno di un'agenzia immobiliare del comune nel Milanese. All'improvviso l'uomo è stato vittima di una scossa partita dal contatore che ha poi provocato anche un piccolo incendio all'interno del locale.

La scossa ha provocato anche un incendio all'interno del locale

Sul posto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno così domato le fiamme che avevano completamento avvolto l'impianto. Mentre i carabinieri della Compagnia di Corsico, diretta da Pasquale Puca, hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di capire le cause che hanno portato all'incidente: sono inoltre in corso gli accertamenti relativi alla regolarità del contratto con la ditta che ha dato il via ai lavori.