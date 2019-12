in foto: La droga nascosta negli airbag

Più di un chilo di cocaina nascosta nel vano airbag dell'auto: l'hanno sequestrata gli agenti della polizia di Stato durante un controllo a Buccinasco. Il proprietario della vettura, un uomo di 71 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il blitz è scattato lo scorso weekend quando l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti legati alla droga, è stato avvistato durante un appostamento della polizia nei pressi di un'auto parcheggiata da giorni a Buccinasco, nel Milanese: dopo un paio di giorni gli agenti hanno visto il 71enne giungere nei pressi dell'auto con una seconda vettura, per poi scendere da quest'ultima ed entrare in quella posteggiata. A quel punto si sono avvicinati all'uomo che hanno fermato per un controllo.

Il vano modificato si apriva con un telecomando elettronico

Il 71enne è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso di due involucri di cocaina: ognuno del peso di 120 grammi. Oltre a circa mille auto in contanti e a un telecomando elettronico di colore grigio: gli agenti hanno poi scoperto che il telecomando serviva ad aprire il vano airbag del cruscotto lato passeggero dell’auto parcheggiata che era stato appositamente modificato con apertura elettronica. All'interno del vano airbag vi erano nascosti 12 involucri di cocaina per un totale di quasi un chilo di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e il 71enne è stat arrestato. Con la successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti altri 1100 euro e 3 diversi fogli manoscritti, sui quali erano riportati diverse utenze telefoniche e nomi.