in foto: Immagine di repertorio

Un banale corto circuito si è trasformato in una serata da incubo per madre e figlio di Buccinasco che martedì sera si trovavano nella loro casa in provincia di Milano quando hanno visto del fumo provenire dalla stanza dell'appartamento dove erano in quel momento. A causare quel fumo denso e acre il corto circuito del modem del computer di casa che si trovava accanto a una bottiglia di liquido infiammabile, non si sa bene se si trattasse di alcol o altro. La scintilla provocata dal corto circuito ha dato così il via a una fiammata che si è materializzata proprio a causa di quel liquido: i due hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma il fumo e le fiamme sono state così veloci da provocare loro una profonda intossicazione.

I due ricoverati negli ospedale Sacco e Niguarda di Milano

I soccorritori del 118 sono giunti repentinamente sul luogo e hanno prestato le prime cure alla mamma, una donna di 52 anni, e al figlio 20enne. I due sono poi stati trasportati in codice giallo agli ospedali Sacco e Niguarda di Milano: sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme, mentre i militari hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire quanto accaduto e confermare così la versione fornita dai due feriti.