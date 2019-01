in foto: La foto della donna picchiata condivisa su Facebook

"Il mio cane ha annusato lo zaino chiuso del ragazzo vicino alla mia postazione internet di consultazione", è questa la motivazione fornita da Anna Maria Monteverde che avrebbe spinto il suo aggressore a malmenarla facendola finire in ospedale. La donna ha riportato una frattura del naso alla quale è seguito anche un intervento chirurgico. I fatti sono accaduti lo scorso giovedì a Buccinasco, nel Milanese, all'interno della biblioteca comunale e sono stati raccontati dalla stessa vittima su Facebook. Stando a quanto ricostruito finora la donna si trovava all'interno della struttura in compagnia del proprio cane, un dalmata, che lasciato libero si è avvicinato allo zaino dell'uomo annusandolo, cosa che non sarebbe stata gradita dall'aggressore che ha così picchiato la donna. Il tutto nell'indifferenza dei presenti che non sono intervenuti per aiutarla né hanno cacciato l'uomo che dopo aver picchiato la donna è tornato al proprio posto come se nulla fosse accaduto. A intervenire sarebbero stati gli addetti della biblioteca, come spiegato dal sindaco della città Rino Pruiti, che hanno allertato la polizia locale che ha immediatamente identificato l'aggressore. La donna che si è recata al pronto soccorso a causa delle ferite riportate non avrebbe ancora sporto denuncia.