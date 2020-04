Una donna di 82 anni è rimasta gravemente ferita dopo che il marito, di 88 anni, l'ha colpita con un martello da falegname attorno alle 6 di mattina di oggi, mercoledì 29 aprile. Il terribile caso di violenza domestica si è verificato questa mattina a Buccinasco, nell'hinterland a sud di Milano, nella casa della coppia in via 1 maggio.

Buccinasco, aggredisce la moglie con un martello: la donna è grave

Il nipote dei due anziani ha dato l'allarme e sul posto sono intervenute le squadre del 118 e i carabinieri della compagnia di Corsico, diretti dal capitano Pasquale Puca. Secondo quanto comunicato da Areu, azienda regionale emergenza e urgenza, la vittima ha ferite serie al volto e alla testa e una frattura a un polso, forse subita nel tentativo di difendersi. È stata portata in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda. Non è in pericolo di vita.

L'uomo si è ferito da solo alla testa

Anche il marito è stato soccorso per ferite alla testa che si sarebbe inflitto da solo colpendosi ripetutamente con la stessa arma contundente. L'anziano è ricoverato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. È stato deferito in stato di libertà per tentato omicidio. I militari stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e il movente dell'aggressione. È possibile che all'origine del gesto dell'uomo ci sia un raptus o un momento di perdita di lucidità, provocato forse da una patologia senile. Saranno le indagini a chiarire cosa sia avvenuto all'alba nella casa degli anziani coniugi.

Due casi di omicidio-suicidio a Carnago e Rho

Quello di Buccinasco non è il primo dramma famigliare che avviene in Lombardia dall'inizio della quarantena. All'inizio del mese di aprile a Carnago (Varese) marito e moglie di 62 e 61 anni sono stati trovati senza vita in casa. L’uomo, che era in cura per depressione, avrebbe ucciso la compagna con un coltello da cucina per poi togliersi la vita con la stessa arma. Due giorni prima un caso di probabile omicidio-suicidio si era verificato a Rho, nel Milanese, dove un uomo di 38 anni e una donna di 52 erano stati trovati senza vita sul divano di casa, entrambi uccisi da un colpo di pistola alla testa.