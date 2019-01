in foto: L’auto ribaltatasi nell’incidente di Via Danubio avvenuto questa notte a Milano.

Un incidente stradale è avvenuto nella notte su via Danubio, nel milanese. Non risultano feriti, ma una delle due vetture coinvolte ha finito per ribaltarsi completamente, e gli occupanti al suo interni si sono subito allontanati dal luogo dell'incidente. Danni minori per la seconda vettura rimasta coinvolta nel sinistro, dove a sua volta non si registrano feriti.

E' accaduto su via del Danubio, nel quartiere di Bruzzano, nella periferia nord di Milano, appartenente al Municipio IX. Ancora ignote per il momento le cause dell'incidente, sul quale potrebbero fare particolare chiarezza proprio gli occupanti della vettura ribaltatasi su sé stessa, allontanatisi subito dopo il sinistro, avvenuto sull'arteria che congiunge Via del Reno, che già porta al quartiere di Comasina, alla zona del Bosco di Bruzzano e del Parco Nord di Milano, non lontano dal quartiere Niguarda. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine per effettuare i rilievi e raccogliere le (eventuali) testimonianze del caso, per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente tra le due autovetture.