Paura a Brugherio. Sono ancora poche e confuse le informazioni sulla sparatoria avvenuta questa notte nel comune in provincia di Monza e Brianza. Nel centro della cittadina un giovane è rimasto ferito da almeno un colpo di arma da fuoco sparato in strada in via Cavour, nel centro della cittadina. Soccorso dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove è entrato in codice rosso tutt'ora ricoverato in gravissime condizioni per il proiettile che l'ha raggiunto in pieno petto.

Da quanto si apprende per il ragazzo ferito la prognosi rimane riservata, mentre le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che ha sparato, riuscendo ad allontanarsi prima dell'arrivo delle volanti. Non sono ancora note né l'identità della vittima, né un possibile movente per la sparatoria.