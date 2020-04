in foto: Immagine di repertorio

Si stavano baciando in strada, abbracciati. Gli agenti della polizia locale hanno multato una giovane coppia, che si stava scambiando effusioni amorose sotto casa di lei, nel Comune di Brugherio, in provincia di Moza e della Brianza. I vigili urbani hanno sorpreso i due minorenni e, senza vol ascoltare nessuna giustificazione, li hanno sanzionati. "Non potevo più stare senza di lei e l'ho raggiunta", questa la risposta del ragazzo alla domanda degli agenti sul perché si trovasse fuori casa senza necessità. I due adolescenti, infatti, innamorati e impazienti di vedersi, si sono dati appuntamento sotto l'abitazione, forse approfittando dell'assenza dei genitori, per stare qualche minuto insieme, distanti da giorni per l'emergenza coronavirus.

Controlli e multe dei vigili urbani

I servizi quotidiani di controllo sul territorio a tutela della salute pubblica sono aumentati, per verificare il rispetto dei cittadini del decreto del Governo, che invita le persone a restare in casa e limita gli spostamenti ai soli necessari, per contenere la diffusione dei contagi. Accertamenti che la polizia locale sta svolgendo sui veicoli, sulle persone a piedi in strada e nelle aree verdi. Tra i cittadini multati a Brugherio c'è un anziano sorpreso dai vigili seduto su una panchina, a Cologno un uomo sorpreso fuori casa, che sosteneva di dover fare la spesa ma che in realtà era fuori dal proprio turno, in un supermercato che prevede accessi scaglionati e il padrone di un cane, che utilizzava la scusa di dover portare a spasso il proprio amico a quattro zampe per allontanarsi dal proprio Comune di residenza.