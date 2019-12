in foto: Immagine di repertorio

Era alla guida della sua auto quando ne ha improvvisamente perso il controllo, per questo la vettura è finita nella vetrina di un negozio che ha quasi completamente distrutto. È accaduto nella mattinata di oggi a Bresso, nel Milanese: l'uomo al volante, un 87enne residente nella zona, stava percorrendo via Eugenio Villoresi quando è finito nella vetrina di un negozio. L'allarme è scattato intorno alle 9.30 di questa mattina. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con un'ambulanza insieme con gli agenti della polizia locale.

L'auto ha sfondato una vetrina in retromarcia

L'anziano è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Stando a quanto trapelato, le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche: quando i soccorritori sono intervenuti infatti l'uomo era privo di coscienza e per questo è stato necessario il trasporto in codice rosso in nosocomio. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della locale sembra che l'anziano sia stato colto da un malore, forse un ictus, mentre era intento a compiere un parcheggio per questo l'auto è finita in retromarcia contro la vetrina di un esercizio commerciale. Per fortuna non ci sono state altre persone coinvolte nel sinistro.