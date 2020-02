in foto: Immagine di repertorio

È stato arrestato per tentato omicidio il cuoco di 56 anni che ieri sera ha colpito alla schiena con un coltello un uomo di 27 anni al culmine di una lite: l'aggressione si è consumata a Bresso, alle porte di Milano intorno alle 23. I due erano all'interno di un bar in via Veneto quando hanno iniziato a litigare: secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri sembra che i due stessero discutendo per futili motivi quando la lite è improvvisamente degenerata. Il più grande dei due infatti, il 56enne residente proprio nel comune di Bresso, è tornato a casa per armarsi di un coltello col quale evidentemente colpire il suo rivale. Il cuoco forse proprio per il suo lavoro aveva infatti nel suo appartamento una vera e propria valigetta contenente diversi coltelli, poi sequestrati dai militari: dopo averne afferrati tre, le cui lame erano superiori ai 20 centimetri, è tornato nel bar per colpire alla schiena il 27enne proprio con una delle armi. Il giovane, residente a Cusano Milanino e con precedenti per droga e rapina, colpito, è stato immediatamente soccorso dal personale medico del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. Trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, le sue condizioni sarebbero piuttosto serie ma non è in pericolo di vita. Attualmente è in prognosi riservata a causa di una profonda ferita da taglio alla schiena con interessamento di fegato e reni. Sul luogo dell'aggressione sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni ai quali sono state affidate le indagini: dopo aver ricostruito quando accaduto grazie anche al racconto di alcuni testimoni oltre che della vittima hanno rintracciato il cuoco intorno alle 2 di notte: il 56enne era infatti tornato a casa senza alcun problema per riporre l'arma insanguinata ritrovata dai militari per poi riuscire e trascorrere nei vicini bar la sua serata. Accusato di tentato omicidio è stato immediatamente portato al carcere di San Vittore.