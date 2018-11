in foto: La foto incriminata (Facebook)

Chaudry Talat Sultan Tas, il 43enne che si è scattato un selfie mentre imbraccia un kalashnikov, potrà candidarsi al consiglio di quartiere di via Cremona a Brescia. La commissione tecnica chiamata a decidere in merito al caso non ha infatti rilevato "alcuna causa ostativa all’ammissibilità della candidatura" e ha autorizzato quindi la partecipazione dell'uomo alla consultazione cittadina.

Il sindaco Del Bono: "Resto convinto che non debba candidarsi"

Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che già era intervenuto per chiedere all'uomo di fare un passo indietro, ha dichiarato in una nota: "La situazione che ci troviamo ad affrontare non si esaurisce con un approccio meramente giuridico. La commissione si è espressa ammettendo la candidatura, una decisione che rispetto. Dobbiamo tutti lavorare, però, per garantire un sereno svolgimento delle elezioni dei Consigli di quartiere e resto convinto che questo cittadino non debba partecipare alla consultazione. Dovrebbe perciò fare un passo indietro, affinché la città possa vivere in un clima disteso e privo di polemiche la data del 2 dicembre. La scelta di pubblicare una propria fotografia armato comunica valori incompatibili con la storia e le tradizioni della nostra città, che si fondano sulla fratellanza, la pace e la nonviolenza. Le mie parole. non hanno ovviamente una natura formale, ma politica e pedagogica. Spero possano trovare ascolto, sarebbe certamente un apprezzato gesto di responsabilità”, conclude Del Bono.