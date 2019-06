Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un albero mentre lo tagliava. La drammatica vicenda è accaduta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno, a Saviore dell'Adamello, piccolo Comune della Val Camonica, in provincia di Brescia. Vittima dell'incidente un 59enne, le cui condizioni di salute sono serie. Secondo le informazioni apprese, al momento dell'accaduto, l'uomo si trovava insieme al figlio e stava lavorando in un terreno di sua proprietà, in località Plot Campana. In particolare, a provocare il grave incidente è stato un albero, che il 59enne stava tagliando. Non è chiaro quale parte dell'albero lo abbia colpito, ma l'impatto è stato molto violento. La pianta è caduta verso il suolo e lo ha travolto, schiacciandolo con il suo peso. L'uomo è rimasto intrappolato, gravemente ferito. A dare l'allarme è stato suo figlio che, dopo aver assistito alla scena, preoccupato per le condizioni di salute del genitore parse fin da subito serie, ha chiamato aiuto.

Uomo schiacciato da un albero è in prognosi riservata

Ricevuta la segnalazione, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in eliambulanza, che lo ha soccorso e trasportato con urgenza al Civile di Brescia. Arrivato in pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno ricoverato, sottoponendolo a tutti gli accertamenti necessari al caso. Il paziente ha riportato a seguito del violento impatto dell'albero, traumi al bacino, e al momento la prognosi è riservata. Presenti, per ricostruire la dinamica dei fatti e svolgere i rilievi i carabinieri della Compagnia di Breno.