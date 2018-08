Ubriaco ha prima preso a pugni la compagna e poi ha colpito alla testa la figlia di nove mesi. È accaduto sulla sponda bresciana del Lago di Garda con un uomo che è stato arrestato e si trova ora in carcere dopo l'ennesimo episodio di violenza nei confronti della famiglia. La bambina ha riportato alcune lesioni ed è rimasta per alcuni giorni in osservazione nel reparto pediatrico dell'ospedale di Desenzano del Garda (Brescia).