Un uomo di 36 anni originario di Darfo Boario, in provincia di Brescia, è morto lunedì sulla autostrada A31 travolto da un camion mentre era al lavoro in un cantiere stradale. Daniele Albertinelli, dipendente della ditta Sias, stava operando nel tratto fra Agugliaro e Noventa, in provincia di Vicenza, e stava terminando il lavoro rimuovendo gli ultimi cartelli segnaletici, attorno alle 16, quando un mezzo pesante, il cui conducente non ha visto l'area di cantiere, lo ha travolto. L'operaio è morto sul colpo.

Il camion ha travolto il cantiere: salvi altri due operai

Al lavoro in quel punto dell'autostrada c'erano tre operai, tutti originari della Valle Camonica. Stavano installando i nuovi cartelli della segnaletica stradale. Uno di loro era appena salito sul furgoncino e si è salvato. Un secondo lavoratore è riuscito a evitare l'impatto e ha riportato una contusione lieve. Albertinelli è stato invece travolto in pieno dal camion che lo ha sbalzato a molti metri di distanza. Il camionista potrebbe essere ora indagato per omicidio stradale. L'operaio lascia la moglie, con cui si era sposato nel marzo di un anno fa.