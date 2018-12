in foto: Un blocco di marmo (Immagine di repertorio)

Una tragedia sfiorata. Così si può riassumere l'ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade lombarde. L'ultimo episodio si è verificato questa mattina attorno alle 7 sulla tangenziale Sud di Brescia, all'altezza dello svincolo per Rezzato. Un camion che proveniva dalle cave di Botticino ha sbandato perdendo il suo carico, un pesante blocco di marmo da quasi 300 quintali. Il marmo è caduto per strada ma per fortuna non ha colpito nessuna delle auto di passaggio, i cui conducenti sono stati lesti nell'evitare l'improvviso e voluminoso ostacolo.

L'incidente causato dalla strada ghiacciata

A causare l'incidente, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato un tratto di strada ghiacciata: l'autista del tir ha sbandato e la manovra improvvisa ha fatto cadere il carico. Il blocco di marmo dal peso esatto di 289 quintali è rimasto a lungo sull'asfalto: a causa del peso le operazioni di rimozione si sono rivelate molto difficoltose. Per fortuna comunque l'incidente non ha provocato feriti: proprio in questi giorni in Valtellina si stanno piangendo le vittime del tragico incidente di domenica sera costato la vita a sei persone (cinque residenti a Tirano e uno ad Argegno, in provincia di Como).